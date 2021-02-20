"Склонен к побегу". В ОНК полагают, что Навального могут этапировать в Покров

Оппозиционер Алексей Навальный, приговоренный к лишению свободы, может быть этапирован в колонию в городе Покров Владимирской области. В Общественной наблюдательной комиссии, которая следит за соблюдением прав заключенных, предполагают, что это будет ИК-2.

Член ОНК Москвы Ева Меркачева отмечает, что Навального, вероятно, будут этапировать в марте. "Наши источники настаивают: это будет ИК № 2, расположенная в городе Покров Владимирской области, где отбывал наказание оппозиционер Константин Котов", - отметила она.

По словам Меркачевой, Навального повезут в сопровождении двух собак и целой толпы охранников, поскольку он стоит на учете как склонный к побегу, сообщает ТАСС.

Ранее другой член ОНК, Александр Хуруджи, заявил, что Навального отправят в такую колонию, где за ним будет максимально жесткий контроль со стороны администрации исправительного учреждения для обеспечения его безопасности. А заместитель председателя ОНК Николай Зуев предположил, что Навального отправят в колонию в центральной части России.

Мосгорсуд на выездном заседании рассмотрел апелляцию Навального по делу "Ив Роше". Нижестоящая инстанция заменила ему условный срок на реальный. Навальный должен был бы провести в заключении 3,5 года, но с учетом домашнего ареста он проведет в колонии общего режима только 2,5 года – сегодня суд скостил ему еще 1,5 месяца, но в целом приговор Симоновского районного суда оставил в силе. Суд также проигнорировал решение Европейского суда по правам человека, который ранее предписал освободить Навального.