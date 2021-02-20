На Навального могут завести еще одно дело

Следственный комитет проверит высказывания оппозиционера Алексея Навального, которые тот допускал во время судебного процесса. С такой просьбой к СК обратилась мировая судья района Южное Медведково. На блогера могут завести еще одно дело - об оскорблении суда.

"Выделить материалы из уголовного дела и направить их для соответствующей проверки в ГСУСК по Москве", - огласила решение судья Вера Акимова, которую цитирует РИА Новости.

В ходе процесса Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников процесса – заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", судью грозил удалить из зала. Это и привело к тому, что прокуратура попросила суд направить материалы в отношении блогера в Следственный комитет.

Напомним, Алексей Навальный сегодня был осужден по делу о клевете в адрес ветерана Великой отечественной войны Игната Артеменко к штрафу в размере 850 тыс. руб., обвинение просило на 100 тысяч больше. Сам оппозиционер себя виновным не признал, с начала процесса он называл дело сфабрикованным и политически мотивированным.

Ранее сегодня же Мосгорсуд на выездном заседании рассмотрел апелляцию Навального по делу "Ив Роше". Нижестоящая инстанция заменила ему условный срок на реальный. Навальный должен был бы провести в заключении 3,5 года, но с учетом домашнего ареста он проведет в колонии общего режима только 2,5 года – сегодня суд скостил ему еще 1,5 месяца, но в целом приговор Симоновского районного суда оставил в силе. Суд также проигнорировал решение Европейского суда по правам человека, который ранее предписал освободить Навального.