"В –20 кто пойдет на стадион?" Игроки "Урала" – про кубковый матч

В России возвращается футбол. Уже сегодня стартовали игры 1/8 финала Кубка России. Екатеринбургский ФК "Урал" должен встретиться с "Уфой" на домашнем поле 22 февраля. Однако, столбики термометра в столице Башкортостана в этот день опустятся ниже 20 градусов. Журналист Накануне.RU пообщался с игроками уральской команды Премьер-лиги и выяснил мнения футболистов об игре в условиях рисков, а также попросил оценить силу будущего соперника.

По мнению нападающего ФК "Урал" Андрея Панюкова, правильнее было бы сыграть кубковую игру в городе с более теплым климатом: в Сочи, Краснодаре или в Ростове-на-Дону.

"Мы готовимся к игре и в любом случае полетим в Уфу, а там уже все будет так, как решат. Думаю, что если температура воздуха в городе будет –20 или –21, то не так комфортно будет играть, и я думаю, что есть шанс, что игру отменят. В Турции бы было абсурдно и даже смешно проводить игру Кубка России. Это бы был нонсенс какой-то. Если бы играли в Краснодаре, Ростове-на-Дону или в Сочи, то было бы всяко лучше играть, чем в Уфе и Екатеринбурге в такой мороз", - поделился мнением форвард.

По словам сербского полузащитника оранжево-черных Бранко Йовичича, сложность заключается для команды в том, что уфимцы привыкли играть в зимнюю погоду на таком искусственном газоне.

"ФК "Уфа" - хорошая команда. Будет непростой матч. Очень тяжелой будет игра. Играем на искусственном поле уфимцев. Они там уже привыкли играть. Мы играли против ФК "Уфа" в чемпионате и получился очень сложный матч и сейчас у нас в Кубке только одна игра. Нам нельзя проигрывать и мы готовимся. Никогда мы не играли в таких условиях и очень холодно будет. Будем стараться выиграть, это сто процентов", - считает хавбек.

Представитель команды, многолетний капитан "шмелей" в прошлом Артём Фидлер считает, что и вовсе нужно вернуть прежнюю систему "весна – осень" в российском футболе, так как переход на "осень – весну" не дал своих плодов.

"Самое главное - это то, что мы играем для болельщиков. В –20 градусов кто пойдет на стадион? В такой холод есть большая вероятность травм для футболистов. Надо подумать о здоровье. И вообще есть регламент, в котором указано, что нельзя играть, если температура ниже 15 градусов опускается. В Москве сидят не футбольные люди [чиновники от спорта]. Им без разницы на людей и футболистов. Логично поменять местами круги и в чемпионате страны. Например, это касается игры с "Сочи". Такая же была история с "Краснодаром". Все прекрасно понимают, что у нас холодно. Можно и нужно это продумывать. Вообще я считаю, что нужно вернуть систему "весна – осень", как раньше", - не скрывая эмоций сказал Фидлер нашему изданию.

"Конечно, в -20 комфорта никакого не будет. К тому же, будет минимум болельщиков. Ну и от такого мороза пострадает качество футбола", - добавил атакующий полузащитник Андрей Егорычев.

Что касается самого хода игры, то футболисты с берегов Исети уверены, что в матче с "Уфой" будет масса единоборств и борьбы.

"Мы посмотрели на команду из Уфы на теоретическом занятии. Ничего у них не поменялось в тактической схеме. Они также играют в 5 защитников . Если мы будем играть в такой мороз, то на первый план выйдет борьба и комбинационного футбола будет по минимуму. Тем более на таком поле", - поделился соображениями Андрей Панюков.