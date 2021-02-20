Челябинская область получит дополнительные федеральные средства на строительство дорог

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в Челябинске посетил новый терминал внутренних авиалиний международного аэропорта, ознакомился с проектом по комплексному развитию территории ЖК "Evo Park" и провел совещание по вопросам социально-экономического развития Южного Урала, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

По словам вице-премьера, у региона есть большой потенциал в сфере жилищного строительства.

"С Алексеем Леонидовичем мы договорились разработать программу, чтобы на базе Челябинской области реализовывать пилотный проект и отрабатывать различные механизмы, в том числе комплексного развития территорий. Я посмотрел площадку, которую потенциально руководство предлагает к комплексному развитию, считаю, что она перспективна", - считает он.

ЖК "Evo Park" – это новый микрорайон, который строится на месте бывшего Челябинского танкового училища. В 2020 г. здесь было введено в эксплуатацию 61 тыс. 500 кв. м жилой площади и детский сад на 200 мест. Реализовать проект в полном объеме планируется в 2022 году. Созданы современные детские площадки, скалодром и зоны отдыха. Безбарьерная среда позволяет комфортно передвигаться людям с ограниченными возможностями и родителям с колясками.

Также Марат Хуснуллин осмотрел новый терминал челябинского аэропорта.

В рамках двустороннего совещания с губернатором Алексеем Текслером Марат Хуснуллин высоко оценил результаты реализации нацпроектов по строительству и благоустройству в Челябинской области. Заместитель председателя правительства РФ отметил огромный потенциал для развития у города. По его словам, буквально за последний год здесь произошли прогрессивные изменения.

После этого вице-премьер провел совещание по вопросам социально-экономического развития Челябинской области. В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, представители федеральных ведомств дорожно-строительной отрасли.

Алексей Текслер выступил с докладом о социально-экономическом развитии региона и ходе реализации национальных проектов. Так, в 2020 г. область выполнила целевой показатель по вводу жилья, в полном объеме выполнила планы национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", с опережением реализовала планы по расселению граждан из ветхо-аварийного фонда.

"В ходе визита вице-премьера правительства РФ был принят ряд важных для региона решений. С опережением будут выделены федеральные средства на строительство дорог в Магнитогорске в рамках проекта "Притяжение", а также других дорог области, финансирование которых было запланировано на 2022 год. С опережением будут выделены средства на достройку школы в микрорайоне "Академ Риверсайд" в Челябинске, чтобы ее ввели в эксплуатацию уже в 2021 году. Принято решение по реконструкции аэродромного комплекса в Магнитогорске. Обсуждались также вопросы: расширения до четырех полос и ускорения реконструкции трассы М-5; запуска после реконструкции международного терминала челябинского аэропорта с 1 мая 2021 года", - сообщили в пресс-службе губернатора.