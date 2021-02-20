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Наука и техника В России Москва
Дмитрий Рогозин (2019) | Фото:vk.com/tosky_vk

В Кремле назвали работу Роскосмоса и Рогозина "титанической"

Сегодняшняя встреча Владимира Путина с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и очень бодрый доклад главы госкорпорации о состоянии отрасли подверглись критике в СМИ и сети. Градусов спорам добавил странный пост Рогозина об успешной посадке американского марсохода Perseverance.
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И вот как в Кремле прокомментировали доклад глав Роскосмоса. "Будучи страной-пионером в освоении космоса и страной с глубочайшим потенциалом развития космической отрасли, конечно, мы все, россияне, ждем от этой отрасли прорывов и сенсаций. Это абсолютно нормальное ожидание, но работа эта строится из каждого года, насыщенного сложными пусками, проблемами. Главное — поступательно решать эти проблемы. И мы видим, что работа ведется титаническая", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Пока россияне ждут сенсаций, крупным успехом уже преподносится тот факт, что два года подряд у Роскосмоса нет аварийных стартов. При этом нельзя сказать, что организация очень активно ведет испытательную работу, при которой обычно и случаются неудачные запуски. А вот о том факте, что в прошлом году количество гражданских космических пусков было минимальным с 1961 года – Рогозин на приеме у Путина умолчал. Обещал только наверстать все в текущем году.

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В Кремле назвали работу Роскосмоса и Рогозина "титанической"

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Теги: роскосмос, дмитрий рогозин, космические пуски



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