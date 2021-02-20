Ростехнадзор может приостановить работу обогатительной фабрики в Норильске - СМИ

Ростехнадзор своим решением может приостановить работу обогатительной фабрики "Норильского никеля" в Норильске, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. В результате обвала галереи между цехами фабрики погибли минимум три человека. Надзорное ведомство начало проверку.

Между тем, совладелец "Норникеля" Владимир Потанин признал, что авария на фабрике произошла из-за грубого нарушения правил безопасности. Он также констатировал, что "усилий "Норникеля" по промышленной безопасности недостаточно".

Это уже вторая за меньше чем год крупная авария на предприятиях "Норильского никеля". В конце мая прошлого года на дочернем предприятии комбината произошел разлив топлива. Человеческих жертв не было, но экологи назвали эту катастрофу крупнейшей за последнее время, а ее последствия для природы будут заметны десятки лет.