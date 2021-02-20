Борт "ЮТэйр", летевший в Ханты-Мансийск, из-за технической неисправности вернулся в Тюмень

Самолёт "ЮТэйра" сломался сегодня по пути из Тюмени в Ханты-Мансийск, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

Сегодня в аэропорту Тюмени задержан борт ATR-72, который должен был улететь в Ханты-Мансийск. Рейс регулярный. Борт вылетел в 7.45, однако вскоре вернулся в тюменский "Рощино".

Причина возврата воздушного судна – техническая неисправность воздушного судна. На рейс были зарегистрированы 55 пассажиров (из них шесть – дети).