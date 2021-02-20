21 Февраля 2021
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Происшествия Тюменская область
самолёт atr-72 авиакомпания utair ютэйр (2016) | Фото: Накануне.ru

Борт "ЮТэйр", летевший в Ханты-Мансийск, из-за технической неисправности вернулся в Тюмень

Самолёт "ЮТэйра" сломался сегодня по пути из Тюмени в Ханты-Мансийск, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.
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Сегодня в аэропорту Тюмени задержан борт ATR-72, который должен был улететь в Ханты-Мансийск. Рейс регулярный. Борт вылетел в 7.45, однако вскоре вернулся в тюменский "Рощино".

Причина возврата воздушного судна – техническая неисправность воздушного судна. На рейс были зарегистрированы 55 пассажиров (из них шесть – дети).

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Борт "ЮТэйр", летевший в Ханты-Мансийск, из-за технической неисправности вернулся в Тюмень

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Теги: ATR-72, ЮТэйр, Тюмень - Ханты-Мансийск



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