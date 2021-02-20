Думские партии продолжают схватку за авторство идеи об индексации выплат работающим пенсионерам

ЛДПР, "Единая Россия" и "Справедливая Россия" продолжают делить авторство идеи о возвращении индексации выплат работающим пенсионерам. С учетом того, что темой интересуется президент (а значит, сейчас законопроект имеет шансы на прохождение в Госдуме), каждая из партий желает записать принятие популярной меры на свой счет.

На встрече лидеров фракций с президентом на минувшей неделе даже возникла некоторая перепалка – каждый (кроме, пожалуй, КПРФ) пытался приписать авторство себе.

И вот тема получила продолжение. Сергей Миронов заявил, что ЛДПР не подписалась под обращением в Конституционный суд в защиту работающих пенсионеров.

На это решил ответить Владимир Жириновский. "Сергей Михайлович, хватит лгать. Вы лично ко мне как к руководителю ЛДПР по поводу сбора подписей в Конституционный суд не обращались. Это первое. Второе. Вопросы, кому платить надбавки невозможно решить без положительного отзыва правительства, а Конституционный суд не может в это вмешиваться. Вы геолог, а не юрист, поэтому вам тяжело разбираться в правовой тематике", - написал лидер либерал-демократов в Telegram.

Жириновский обвинил Миронова в ревности и заявил, что у того "ничего не получается". "Ну поимейте совесть. Хватит бродить по политическому полу и собирать отбросы других партий", - ругается политик.