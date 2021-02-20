21 Февраля 2021
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Отравление, врачи, больница, капельница, врач (2017) | Фото: neuroplus.ru

В Пермском крае компанию оштрафовали за гибель трех вахтовиков

В Пермском крае компанию "КРС Сервис" оштрафовали на сумму больше одного миллиона за смерть троих вахтовиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе инспекции труда.

Трагедия произошла 21 января 2021 года в деревне Шишкино на Тазмерском нефтяном месторождении, принадлежащем компании "Сиал". Водитель гидрокрана в доме-вагончике обнаружил трех мертвых работников "КРС-Сервис" - 43-летнего мастера, 45-летнего бурильщика и 48-летнего машиниста подъемника. Кроме того, без чувств был найден 23-летний помощник бурильщика, которого госпитализировали.

Комиссия установила, что основной причиной несчастного случая с работниками стала неудовлетворительная организация производства работ. Вахтовики умерли от отравления угарным газом - не была обеспечена безопасность работ при эксплуатации оборудования.

"Комиссией по расследованию несчастного случая данный несчастный случай квалифицирован как связанный с производством. Также в ходе расследования выявлены нарушения по вопросам обучения и инструктирования работников по охране труда, прохождения психиатрического освидетельствования, оформления трудовых отношений, обеспечения работников специальной обувью и специальной одеждой", - говорится в сообщении.

В настоящее время юридическое лицо уплатило административные штрафы за нарушение требований трудового законодательства, на общую сумму более 1 млн. рублей.

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В Пермском крае компанию оштрафовали за гибель трех вахтовиков

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Теги: вахтовики, гибель, угарный газ, штраф, КРС Сервис



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