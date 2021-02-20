В Норильске под завалами нашли тела двух рабочих

Под завалами цеха обогатительной фабрики в Норильске нашли тела еще двух рабочих. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС с помощью тепловизоров обнаружили место, где должны находиться люди.

Обрушение произошло около четырех часов утра 20 февраля. По предварительным данным, ранее при обследовании здания были обнаружены дефекты, которые могли привести к обрушению.

Из-под завалов были извлечены шесть человек. По данным МЧС, два человека выбрались самостоятельно, четверых спасли и передали медикам, один из них скончался в машине скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности при ведении горных работ.

Норильская обогатительная фабрика входит в дивизион "Норникеля". Актив принадлежит ООО "Медвежий ручей".