Суд приговорил Навального к штрафу по делу об оскорблении ветерана

Бабушкинский районный суд Москвы признал Алексея Навального виновным в клевете на ветерана Великой отечественной войны Игната Артеменко и выписал ему штраф в размере 850 тыс. руб., обвинение просило на 100 тысяч больше. Сам оппозиционер себя виновным не признал, с начала процесса он называл дело сфабрикованным и политически мотивированным.

Ранее сегодня же Мосгорсуд на выездном заседании рассмотрел апелляцию Навального по делу "Ив Роше". Нижестоящая инстанция заменила ему условный срок на реальный. Навальный должен был бы провести в заключении 3,5 года, но с учетом домашнего ареста он проведет в колонии общего режима только 2,5 года – сегодня суд скостил ему еще 1,5 месяца, но в целом приговор Симоновского районного суда оставил в силе. Суд также проигнорировал решение Европейского суда по правам человека, который ранее предписал освободить Навального.