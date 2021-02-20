В Челябинске инкассаторская машина столкнулась с маршруткой

В Челябинске машина инкассаторов столкнулась с маршруткой. В результате ДТП пострадал один человек.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД города, авария произошла вечером 19 февраля на Комсомольском проспекте.

Водитель маршрутного такси при повороте налево на регулируемом перекрестке и водитель машины инкассации, двигаясь со встречного направления прямо, совершили столкновение.

В аварии пострадал пассажир маршрутки. Ему назначено амбулаторное лечение.