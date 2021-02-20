Россияне назвали "настоящими мужчинами" Путина, Ланового и Хабенского

Россияне считают, что самые ценные качества мужчин – это честность, искренность и прямота. Их ценят 19% россиян, причем чаще мужчины (22%), таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в канун 23 февраля.

А вот у женщин большей популярностью пользуются такие качества мужчин как надежность, уверенность и постоянство (14% россиян, 18% женщин). 9% наши соотечественников считают, что главное в мужчине – это порядочность и справедливость.

Подавляющее большинство россиян – 68% - полагают, что служба в армии должна оставаться исключительно мужским делом, впрочем, каждый четвертый (27%) видят военнослужащими как мужчин, так и женщин.

Что же до повседневной жизни, то в ней главными обязанностями настоящего мужчины по мнению 18% россиян должны быть забота и участие в жизни своей семьи.

Когда речь заходит о примерах настоящих мужчин, то 9% называют Владимира Путина. Но не меньше наших сограждан называют и Василия Ланового, а еще 6% полагают таким актера Константина Хабенского.

85% жителей страны считают, что бытовые заботы между мужчиной и женщиной должны делиться поровну. Впрочем, 7% считают, что домашнее хозяйство – удел женщин, а 5% - удел мужчин. Столько же (86%) наших соотечественников считают, что воспитание детей должно быть общей и равной задачей. А вот обеспечивать семью, по мнению 59% респондентов, должен мужчина. И мужчины так считают чаще женщин (65%) Только треть россиян за равноправие в этом вопросе (35%).