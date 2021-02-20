Бондаренко может выдвинуться в Госдуму от Свердловской области

Известный депутат-коммунист Николай Бондаренко может быть выдвинут в Госдуму от Свердловской области. Такой вариант в настоящий момент обсуждается. Об этом нашему изданию рассказал источник, близкий к Компартии.

Кроме того, как стало известно, первым номером в верхней части списка КПРФ на выборах в свердловское заксобрание ожидаемо пойдет глава обкома Александр Ивачев, а следом за ним: юрист Руслан Камалетдинов, глава фракции КПРФ в Екатеринбургской городской думе Римма Скоромороха и депутат Качканарской городской думы Габбас Даутов.

Выборы в Госдуму и в свердловское заксобрание состоятся в сентябре 2021 года.

Ранее сообщалось, что Бондаренко может выдвинуться в Госдуму в Саратовской области - в округе нынешнего спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Через несколько дней после этого Бондаренко задержали и оштрафовали на 20 тыс. руб. за участие в акции 31 января, а в Саратовской областной думе коммуниста обвинили в нарушении депутатской этики и пригрозили лишить мандата из-за "монетизации" канала в Youtube.