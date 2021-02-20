Потанин: ЧП на фабрике в Норильске произошло из-за грубого нарушения техники безопасности

Обрушение цеха на обогатительной фабрике ООО "Медвежий ручей" (входит в ГМК "Норникель") в Норильске произошло из-за грубого нарушения техники безопасности. Об этом заявил президент "Норникеля" Владимир Потанин.

Руководителя фабрики отстранили от работы, пишет РИА Новости.

По словам Потанина, ЧП показало, что усилий "Норильского никеля" по промышленной безопасности недостаточно.

Трагедия произошла около четырех часов утра 20 февраля. Из-под завалов извлечены шесть человек. По данным МЧС, два человека выбрались самостоятельно, четверых спасли и передали медикам, один из них скончался в машине скорой помощи.

Поиски еще двух работников фабрики продолжаются. Возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности при ведении горных работ. По предварительной версии следствия, ранее при обследовании здания были обнаружены дефекты, которые могли привести к обрушению.