В МВД рассказали о рецидивистах, задержанных на протестных акциях на Урале

В ГУ МВД по Свердловской области проанализировали данные граждан, доставленных в дежурную часть полиции с несогласованных акций в поддержку Алексея Навального, которые прошли в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле 23 и 31 января.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка Валерий Горелых, среди нарушителей были и те, для кого кражи, грабежи, разбойные нападения и иные преступления сродни хобби. Так, неработающий житель Екатеринбурга Щетников 1989 года рождения в 2014 году был осужден Пресненским судом Москвы к шести годам лишения свободы за разбой и ДТП с гибелью человека.

В 2019 году он освободился из исправительной колонии №2, но в 2020 году его трижды привлекали к административной ответственности за хулиганство и незаконный оборот наркотиков. 2021 год для Щетникова начался со штрафных санкций за участие в незаконном митинге в размере 10 тысяч рублей.

Еще один задержанный на протестной акции екатеринбуржец - 23-летний Кудрин - имеет судимость за грабеж в 2016 году. А в 2017-м суд признал его виновным в причинении телесных повреждений. За нынешнее нарушение ему назначен штраф в 10,5 тысяч рублей. Также против уральца полицейскими возбуждено новое уголовное дело о хулиганстве с применением оружия - молодому человеку грозит лишение свободы до семи лет.

21-летний житель Нижнего Тагила Придорогин имеет судимость за кражу, а с 2018 по 2020 годы девять раз привлекался к административной ответственности за злоупотребление спиртным в общественных местах и причастность к незаконному обороту наркотиков. За участие в незаконной акции 31 января его оштрафовали на 20 тысяч рублей.

По данным Валерия Горелых, еще более печально для некоторых участников несогласованной акции закончились попытки "продемонстрировать из себя Рэмбо" по отношению к сотрудникам правоохранительных органов. Так, граждане Мирошниченко и Гулиев стали фигурантами двух уголовных дел о применении насилия к представителям власти.

Особую тревогу полиции вызывает тот факт, что в провокационных действиях были замечены и несовершеннолетние. 23 и 31 января в территориальные отделы полиции доставлялись 11 подростков: восемь в Екатеринбурге и трое в Нижнем Тагиле. На девять из них составлены административные протоколы за участие в несанкционированных публичных мероприятиях.

"Руководством ГУ МВД России по Свердловской области с целью повышения уровня культуры безопасности учащихся образовательных организаций и предупреждения вовлечения их в деструктивную деятельность в адрес субъектов профилактики направлены соответствующие письма. Рекомендации уже получили председатель областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Павел Креков, министр образования и молодежной политики области Юрий Биктуганов, декан факультета среднего профессионального образования УрГАУ Павел Шаравьев, директора школ Нижнего Тагила №24 и 30 Лилия Якупова и Елена Дербенева, а также глава гимназии №205 Екатеринбурга Татьяна Сажина.

У полиции нет и никогда не было задачи запугать население в целом, и подрастающее поколение в частности, жесткими мерами реагирования за участие в незаконных мероприятиях. На повестке дня главное, чтобы люди понимали, что отстаивать свои права им гарантировала Конституция нашей страны. Это можно делать абсолютно спокойно в рамках правового поля, и те же силовики обязаны обеспечить правопорядок на любых согласованных акциях", - заключил полковник Горелых.

Напомним, сегодня суд оставил в силе приговор Навальному в 3,5 года по делу "Ив Роше", признав законным замену условного срока реальным. Учитывая уже отбытый домашний арест и два месяца в СИЗО, в колонии он проведет 2,5 года.