"Есть запрос на социальную справедливость". В ФНПР оценили перспективу снижения пенсионного возраста северян

Сегодня стало известно, что ради сохранения конституционного большинства "ЕР" в Госдуме власти рассматривают возможность провести "работу над ошибками" пенсионной "реформы", об этом сообщает первый политический телеграм-канал "НЕЗЫГАРЬ". Правительство и министерство труда, по информации канала, уже проработали варианты возвращения прежнего пенсионного возраста северянам и жителям дальневосточных регионов. Также, якобы, запланировано вновь начать индексировать пенсии работающим пенсионерам.

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков рассказал Накануне.RU, что пока о конкретных решениях по этому поводу он не знает.

"С другой стороны, Нефтегазстройпрофсоюз и другие профсоюзы давно выступают за возвращение пенсионного возраста для северян к прежним показателям. Глобально же в своё время повышение пенсионного возраста объясняли несколькими причинами. Во-первых, отсутствием денег. Сейчас видно, что они есть. Во-вторых, нам говорили о демографической яме. Но сейчас есть много безработных, то есть проблемы с рабочими руками нет", - сказал Шершуков.

То есть основания, на которых ранее повысили пенсионный возраст, отсутствуют.

"На мой личный взгляд, было бы логично вернуть прежние показатели возраста выхода на пенсию. Это в глазах общества выглядело бы справедливо. Будет ли это сделано, вопрос открыт. И дело тут даже не в будущих выборах, потому что не факт, что такие решения повлияют на результат "Единой России". В обществе есть запрос на широкий спектр форм социальной справедливости. Связано это, в частности, с ухудшающимся уровнем жизни. Есть жёсткий диссонанс между тем, что экономическое и социальное положение россиян ухудшается, а меры поддержки в основном распространяются на семьи с детьми, например, а не на основную массу работающих. И жёсткость этого диссонанса только усиливается", - сказал Шершуков.

Возможно, что о каких-то решениях президент РФ Владимир Путин объявит во время послания Федеральному собранию. Впрочем, как передаёт издание Infox, возвращение к прошлым срокам выхода на пенсию для всех граждан РФ обсуждаться в обращении лидера страны вряд ли будет.

Напомним, повышение пенсионного возраста с 55/60 до 60/65 лет было утверждено в 2018 г. по решению президента РФ Владимира Путина, "реформа" началась в 2019 г.