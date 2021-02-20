В Пермском крае "ковидные ограничения" продлили еще на две недели

В Пермском крае режим обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет продлен до 7 марта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Соответствующие изменения губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в указ о противодействии новой коронавирусной инфекции в регионе.

На этот же период продлеваются ограничения на работу ночных клубов и иных развлекательных и досуговых заведений и культурно-массовых мероприятий. Сохраняется ограничение по времени работы заведений общепита – с 01.00 до 06.00 часов. Также под запретом остается проведение корпоративных мероприятий, банкетов, дней рождений и других торжеств.