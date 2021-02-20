21 Февраля 2021
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Экономика В России
Яндекс.Такси, Яндекс-Такси, машина (2018) | Фото: Накануне.RU

В России резко выросло число желающих работать таксистами и автокурьерами

В России резко возросло число желающих работать таксистами. Это связано с пандемией: она повысила спрос на услуги такси, стоимость их выросла, работа в этой сфере стала гораздо более привлекательной. Так, по данным "Авито", на которые ссылается РБК, за год (февраль 2020 – февраль 2021) интерес к автомобилям, которые сдаются в аренду под такси вырос на 51%, а в некоторых городах и того выше: в Самаре — на 61%, в Сочи — на 67%, в Калининграде — на 71%, в Ижевске — на 110%.

В компании объясняют это спросом не только на услуги такси, но и растущими заработками курьеров, особенно если у них есть автомобиль.

"В среднем по стране аренда автомобиля для работы в такси стоит порядка 1200 руб. в сутки, заработок водителя, особенно в периоды повышенного спроса, с лихвой покрывает эти затраты", — говорит руководитель маркетинговых проектов "Авито Услуг" Иван Чулков.

За два месяца с начала года спрос на аренду авто под такси вырос в среднем по стране уже на 11%, а в Екатеринбурге – на 22%.

В компании "Ситимобил" подтверждают: количество водителей растет, спрос на машины – тоже. Там объясняют, что по российскому законодательству арендовать машину у таксопарка – один из самых простых вариантов стать водителем такси, поскольку вместе с машиной водитель получает лицензию на пассажирские перевозки и все соответствующие документы.

Впрочем, в "Яндексе" спрос на аренду автомобилей объясняют растущей потребностью городов-миллионников в автокурьерах. Он привел впечатляющую цифру: количество автокурьеров, зарегистрированных в сервисе "Яндекс Go", каждый месяц увеличивается более чем на 30%.

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В России резко выросло число желающих работать таксистами и автокурьерами

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Теги: таксист, автокурьер, аренда автомобилей, рост спроса



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