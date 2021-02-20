Возбуждено еще одно уголовное дело о размещении фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Житель Тамбовской области в мае прошлого года разместил в интернете фотографию Адольфа Гитлера в рамках онлайн-акции "Бессмертный полк".

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ, до трех лет лишения свободы).

Проведен обыск по месту жительства подозреваемого, изъята компьютерная техника, средства связи.

Ранее СКР сообщил о завершении расследования уголовных дел в отношении жителей Перми и Ульяновска – они опубликовали на сайте "Бессмертного полка" фотографии Гитлера и Андрея Власова.

В конце июля Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела о размещении на сайте "Бессмертный полк онлайн" фотографий лидеров Третьего рейха. Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ – реабилитация нацизма.