Глава Минздрава Аргентины подал в отставку из-за вакцинации "Спутником V" чиновников без очереди

Министр здравоохранения Аргентины ушел в отставку после сообщений о том, что некоторые высокопоставленные чиновники страны могли получить российскую вакцину от коронавируса в обход очереди и легального распределения.

Хинес Гонсалес Гарсия написал в Twitter, что упомянутые люди смогли обойти законный порядок вакцинации из-за "непреднамеренной путаницы" в его офисе, пока он отсутствовал.

Источники Reuters сообщают, что президент страны Альберто Фернандес попросил Гарсию уйти в отставку после сообщений о том, что минимум десять человек получили вакцину вне очереди, в том числе журналист, который утверждал, что был направлен на прививку после разговора с министром.

Этот скандал усилил и без того существовавшие в обществе опасения по поводу коррупции при распределении вакцины, которой пока не хватает на всех.

Напомним, ранее по аналогичной причине уволились министры здравоохранения и иностранных дел Перу, а экс-президент этой страны был привлечен к уголовной ответственности после сообщения о том, что сотни перуанских чиновников получили вакцину вне клинических испытаний, до начала национальной программы вакцинации.

Напомним, в декабре Аргентина получила первую партию российской вакцины "Спуник V" для вакцинации медработников, находящихся сейчас на переднем крае борьбы с коронавирусом. Поставки вакцины сейчас несколько отстают от тех, что были оговорены в соглашениях. На этой неделе в стране начали вакцинировать людей старше 70 лет. На сегодняшний день в Аргентине вакцинированы 250 тыс. человек двумя компонентами вакцины. Всего в стране проживает 45 млн человек, на сегодняшний день подтверждено более 2 млн случаев заражения коронавирусом и 51 тыс. смертей от COVID-19.