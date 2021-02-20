В челябинском минспорта рассказали, что выявили несоответствие холодильного оборудования для арены "Трактор" после его поломки

В министерства спорта Челябинской области прокомментировали ситуацию с закупкой холодильного оборудования для ледовой арены "Трактор".

Напомним, между ОБУ "Ледовая Арена "Трактор" и ООО "Челябинскторгтехника-С" был заключен договор на выполнение подрядных работ по модернизации холодильного оборудования. Цена контракта – более 10 млн руб. работы приняты и оплачены. Однако в ходе проверки было установлено, что комплектующие для холодильного оборудования не соответствуют техническому заданию. Они отличаются качеством и стоимостью, имеют более низкие технические характеристики. Прокуратура поставила вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

В пресс-службе министерства Накануне.RU сообщили, что закупка холодильного оборудования была произведена в 2013 году, а в 2019 году компрессор оборудования вышел из строя. Руководство ледовой арены пригласило экспертов, чтобы установить причину поломки, тогда и выяснилось, что комплектующие холодильного оборудования не соответствуют заявленным характеристикам технического задания.

"Было подготовлено соответствующие обращение в контролирующие органы о несоответствии установленного оборудования тем характеристикам, заявленным в техзадании. Весной 2020 года холодильное оборудование было восстановлено организацией, осуществлявшей поставку оборудования. В настоящее время оно работает в штатном режиме, но у контролирующих органов остались вопросы о возможном мошенничестве со стороны поставщика", - отметили в ведомстве.