03 Февраля 2021
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Происшествия Москва
ОМОН, задержание, митинг (2021) | Фото: Накануне.RU

Задержания начались в центре Москвы. Заблокировано метро

В Москве начались первые задержания участников несанкционированных акций протеста, которые начались после оглашения решения суда по делу Алексея Навального.

Интерфакс сообщает, что в первые же минуты были задержаны более 10 человек в районе Манежной площади. Полиция через громкоговорители предупреждает о незаконности несогласованных акций протеста и возможных последствиях.

Людей, вышедших в центр, задерживают на Тверской, а также на Пушкинской площади. На улицах довольно много гуляющих.

Метро в центре Москвы блокировано, поезда идут без остановок. На вход и выход закрыты станции "Охотный ряд", "Площадь революции" и "Александровский сад".

Ранее в центр города были стянуты расширенные составы правоохранителей.

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Задержания начались в центре Москвы. Заблокировано метро

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Теги: алексей навальный, суд, дело ив роше



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