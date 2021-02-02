В Москве и Петербурге полиция стягивает в центр дополнительные силы

Полиция двух столиц готовится к возможным беспорядкам, которые могут последовать за сегодняшним решением суда в адрес оппозиционера Алексея Навального, условный срок которому был заменен на реальный.

По данным Telegram-каналов, значительные силы полиции стянуты на Манежную и Пушкинскую площади Москвы.

Коммерсант сообщает, что в Петербурге перекрыта Дворцовая площадь и набережные.

Суд, напомним, принял решение заменить Навальному условный срок реальным, оппозиционеру предстоит отбывать 2 года 8 месяцев в колонии общего режима. Ранее из-за ареста Навального по всей России прошли серии несогласованных акций протеста.