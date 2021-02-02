Навального приговорили к 3,5 годам заключения. Отсидеть осталось 2 года 8 месяцев

Московский городской суд вынес решение по делу оппозиционера Алексея Навального. Судья после перерыва зачитала приговор, согласно которому суд поддержал ходатайство ФСИН о замене условного наказания реальным, на срок 3,5 года с отбыванием в колонии общего режима. Решено зачесть срок, проведённый под домашним арестом, поэтому отбывать осталось 2 года 8 месяцев.

Защита оппозиционера намерена опротестовать решение Мосгорсуда.

Отметим, ранее силовики оцепили Красную площадь, в центр стянуты значительные силы полиции. Ранее арест Навального спровоцировал значительные волнения по всей России.

Напомним, Мосгорсуд сегодня рассматривает ходатайство ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше". На заседание пришли более 100 представителей СМИ, а также около десятка представителей иностранных посольств, в частности, из США, Великобритании и Польши.