02 Февраля 2021
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Политика
Алексей Навальный (2021) | Фото: Telegram / Mash

Навального приговорили к 3,5 годам заключения. Отсидеть осталось 2 года 8 месяцев

Московский городской суд вынес решение по делу оппозиционера Алексея Навального. Судья после перерыва зачитала приговор, согласно которому суд поддержал ходатайство ФСИН о замене условного наказания реальным, на срок 3,5 года с отбыванием в колонии общего режима. Решено зачесть срок, проведённый под домашним арестом, поэтому отбывать осталось 2 года 8 месяцев.

Защита оппозиционера намерена опротестовать решение Мосгорсуда.

Отметим, ранее силовики оцепили Красную площадь, в центр стянуты значительные силы полиции. Ранее арест Навального спровоцировал значительные волнения по всей России.

Напомним, Мосгорсуд сегодня рассматривает ходатайство ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше". На заседание пришли более 100 представителей СМИ, а также около десятка представителей иностранных посольств, в частности, из США, Великобритании и Польши.

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Навального приговорили к 3,5 годам заключения. Отсидеть осталось 2 года 8 месяцев

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Теги: алексей навальный, суд, дело ив роше



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