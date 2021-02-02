Российским нефтяникам рекомендовали нарастить запасы бензина

Российским нефтяникам рекомендовали нарастить запасы бензина - в два этапа они должны увеличиться к 1 июня. Такое пожелание указано в протоколе совещания по ситуации на рынке топлива.

ТАСС, цитируя документ, приводит следующие цифры: к 1 мая запасы бензина нужно нарастить до 1,6-1,7 млн тонн, к 1 июня 2021 до 1,8 млн тонн.

Ранее сообщалось, что загрузка российских НПЗ снизилась в 2020 году до минимума за 10 лет на фоне падения потребления топлива и ремонтов.

Добавим, что Росстат ранее сообщал, что в России подорожал бензин.

Согласно данным Росстата, бензин марки Аи-92 стал дороже на 10 коп. - до 43,56 руб. за литр. Аи-95 прибавил в цене на 9 коп. - до 47,33 руб. за литр. Стоимость бензина Аи-98 выросла на 11 коп. и теперь составляет 54,01 руб. за литр.

За декабрь прошлого года стоимость АИ-92 и АИ-95 выросла на оптовом рынке на 8%, а с начала 2021 г. на 10% подорожала нефть. Сегодня на среднюю зарплату россиянин может купить 880 литров бензина, а американец – в четыре раза больше. Ситуация не изменится, пока экспорт нефтепродуктов выгоднее продажи внутри страны.