Решение по делу Навального вынесут после 20.00 мск. Силовики готовятся к акциям протеста

Решение по делу Алексея Навального вынесут после 20.00 по московскому времени, сообщает Telegram-канал Baza.

В ожидании вердикта, силовики перекрыли доступ на Красную площадь, большое количество полицейских сосредоточено в центре столицы.

Напомним, Мосгорсуд сегодня рассматривает ходатайство ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше". На заседание пришли более 100 представителей СМИ, а также около десятка представителей иностранных посольств, в частности, из США, Великобритании и Польши.