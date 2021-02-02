Путин про владельцев соцсетей: "Плевать они хотели, что какой-то контент наносит ущерб"

Владимир Путин считает, что извлечение прибыли – главная цель владельцев интернет-платформ, для которых соцсети – это просто бизнес. Такую точку зрения он выразил во время общения с финалистами конкурса "Учитель года".

На просьбу одного из учителей оградить детей от вредоносного контента из соцсетей и, в частности, из TikTok, президент ответил: "Эти платформы прежде всего бизнес, мы никогда не должны об этом забывать. Извлечение прибыли любой ценой – их цель. Плевать они хотели, что какой-то контент наносит ущерб. Эти платформы начинают управлять сознанием, подбрасывают клиенту то, что считают нужным. Я совсем недавно об этом говорил в Давосе. Конечно, мы должны об этом думать, реагировать. В то же время мы не должны ограничивать свободу выбора человека, свободу слова".