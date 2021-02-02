Путин: "Меня смущает такое – "элитное", "элитарное"... не радует ухо нормального человека"

02 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про памятник Александру II в Челябинске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
Владимир Путин (2020) | Фото: kremlin.ru

Путин: "Меня смущает такое – "элитное", "элитарное"... не радует ухо нормального человека"

Президент России Владимир Путин встретился с финалистами конкурса "Учитель года". Победителем в этом году стал преподаватель Михаил Гуров из ростовского Лицея классического элитарного образования. Название учебного заведения вызвало у президента недоумение. "Лицей классического элитного образования. Элитарного? Меня всегда смущают такие слова – "элитное", "элитарное"… Кто у вас придумывает такие названия, которые не радуют ухо нормального человека? Наверное, это для привлечения родителей, у которых денежки есть?" – предположил Путин.

В ходе встречи глава государства поддержал идею об объявлении 2023-го года Годом математики: "Математика пронизывает всю нашу жизнь, все сферы нашей деятельности. Просто мы этого иногда не замечаем. Искусственный интеллект, все, что связано с интернетом… 2023-й год можно объявить, конечно, Годом математики".

Отдельно он отметил необходимость ухода от формализма в воспитательной работе: "Трудно не согласиться. Людей одинаковых нет, и значит и подход к ним должен быть творческий. Есть какие-то общие правила, законы, но шаблоны здесь абсолютно недопустимы".

В конце встречи Путин предложил сделать "яркую, красивую передачу" на телевидении, посвященную различным школьным предметам, предложил сделать ее в формате шоу, обещал поговорить об этом с "коллегами из СМИ". "Из этого можно сделать красивую историю, люди с удовольствием будут проводить время у экранов телевизоров", - полагает президент.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Путин: "Меня смущает такое – "элитное", "элитарное"... не радует ухо нормального человека"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: учитель года, владимир путин, математика, воспитательная работа



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети