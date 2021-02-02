Путин: "Меня смущает такое – "элитное", "элитарное"... не радует ухо нормального человека"

Президент России Владимир Путин встретился с финалистами конкурса "Учитель года". Победителем в этом году стал преподаватель Михаил Гуров из ростовского Лицея классического элитарного образования. Название учебного заведения вызвало у президента недоумение. "Лицей классического элитного образования. Элитарного? Меня всегда смущают такие слова – "элитное", "элитарное"… Кто у вас придумывает такие названия, которые не радуют ухо нормального человека? Наверное, это для привлечения родителей, у которых денежки есть?" – предположил Путин.

В ходе встречи глава государства поддержал идею об объявлении 2023-го года Годом математики: "Математика пронизывает всю нашу жизнь, все сферы нашей деятельности. Просто мы этого иногда не замечаем. Искусственный интеллект, все, что связано с интернетом… 2023-й год можно объявить, конечно, Годом математики".

Отдельно он отметил необходимость ухода от формализма в воспитательной работе: "Трудно не согласиться. Людей одинаковых нет, и значит и подход к ним должен быть творческий. Есть какие-то общие правила, законы, но шаблоны здесь абсолютно недопустимы".

В конце встречи Путин предложил сделать "яркую, красивую передачу" на телевидении, посвященную различным школьным предметам, предложил сделать ее в формате шоу, обещал поговорить об этом с "коллегами из СМИ". "Из этого можно сделать красивую историю, люди с удовольствием будут проводить время у экранов телевизоров", - полагает президент.