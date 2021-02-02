Власти Челябинской области обжалуют решение суда, отменившего постановление ЗСО об изменении границ городского бора

Власти Челябинской области будут обжаловать решение Второго апелляционного суда, признавшего недействующем постановление ЗСО об изменении границ Челябинского городского бора для строительства хирургического корпуса детской областной больницы. Об это сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы пока не видели решение суда, но в любом случае будем обжаловать это решение, поскольку считаем, и нашу позицию подтверждает комитет по экологии Государственной думы, что в случае если федеральным законодательством не урегулированы какие-то спорные вопросы это может быть сделано региональным законодательством, в том числе изменение границ. Режим мы не меняли того участка, который предполагался под строительство детского хирургического корпуса", - заявила она.

Ирина Гехт подчеркнула, что конкурсные процедуры на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства нового хирургического корпуса детской областной больницы состоятся, но проектирование на момент судебных разбирательств будет приостановлено.

"Я хочу обратить внимание на то, что регион получил шанс и возможность стать межрегиональным центром по развитию детского здравоохранения. Сегодня детская областная клиническая больница укомплектована самым современнейшим оборудованием. В этом году мы приобретаем генетическую лабораторию, которой нет в Уральском федеральном округе. Более того аналогичного хирургического корпуса нет ни в Тюмени, ни в Кургане, ни в Свердловской области. У региона есть шанс стать центром развития детского здравоохранения, оказывать качественную медицинскую помощь для наших детей. В прошлом году мы впервые осуществили пересадку костного мозга, она прошла успешно, и у нас много планов", - отметила она.

По словам вице-губернатора, политизация этой темы и попытки влезть в нюансы развития здравоохранения крайне некорректны.

"Здесь надо прислушаться к мнению большинства жителей области, которые за то, чтобы воспользоваться этим шансом для развития детского здравоохранения в регионе, второго такого шанса не будет. Если мы его упустим, то потеряем те темпы развития, которые мы получили благодаря тому, что детская клиническая больница сейчас признана одной из лучших в стране, и важно дать ей шанс развиться на территории медицинского городка, где сконцентрирована вся наука, все виды оказания высокотехнологичной помощи. Это практика европейских стран, где медицинские кластеры развиваются в одном месте, а не отдельным корпусом где-то за городом", - добавила она.

Напомним, в новом корпусе больницы планируют разместить всю детскую хирургию, а также онкогематологический центр и отделение трансплантации органов и костного мозга. Объект включили в федеральный проект "Развитие детского здравоохранения", на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 4,5 млрд руб.

26 декабря 2019 г. депутаты ЗСО утвердили изменения границ Челябинского городского бора. Согласно поправкам, из состава памятника природы исключили участок площадью в 4,2 гектара под строительство детского хирургического корпуса. При этом, как отмечается, под застройку попадает земельный участок площадью не более 1,5 га для самого корпуса, коммуникаций и подъездных путей. Постановление ЗСО об изменении границ бора обжаловали в суде. Сегодня Второй апелляционный суд во второй раз признал недействующем постановление ЗСО об изменении границ Челябинского городского бора.