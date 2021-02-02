Депутат Екатеринбургской думы подарил горбольнице инвалидные кресла

Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев закупил в горбольницу №14 инвалидные кресла-коляски для пациентов в тяжелом состоянии. Об этом депутат рассказал на своей странице ВКонтакте.



"В красной зоне лежит много пожилых людей, некоторым тяжело ходить. Поэтому выполнил просьбу руководства больницы, купил четыре кресла-коляски. Чтоб немного облегчить пациентам период лечения и восстановления", - рассказал Вихарев.

В комментариях люди поинтересовались, откуда у благотворителя такие деньги, на что депутат без утайки рассказал о работе адвоката, которой он занимается уже долгие годы.

"Депутат Екатеринбургской городской думы зарплату не получает вообще. Есть компенсация 57000 всем депутатам, но это выделяется на работу в округе, работу приемной и конечно приходится вкладывать свои личные средства, так как много обращений, связанных именно с благотворительностью", - пояснил Вихарев.