Челябинский облсуд взыскал с ЧМК 142 млн рублей за загрязнение реки Миасс

Челябинский областной суд взыскал с ПАО "ЧМК" (входит в группу "Мечел") 142,6 млн рублей за загрязнение реки Миасс, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Предприятие не обеспечило применение наилучших существующих технологий очистки производственных стоков, в результате чего окружающей среде причинен ущерб. Городу причинен ущерб от сброса сточных вод за 2016-2017 гг. в размере 142,6 млн руб.

Ранее Металлургический районный суд удовлетворил требования прокурора, взыскав с ЧМК причиненный ущерб, но предприятие обжаловало решение суда. Челябинский облсуд, рассмотрев апелляционную жалобу, признал обоснованным требование прокурора о взыскании суммы ущерба.