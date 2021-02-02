На Среднем Урале планируют снять "ночные ограничения" с кафе и ресторанов

С кафе и ресторанов Свердловской области уже в эту пятницу планируют снять ограничения на работу в ночное время. Об этом на своей странице в Instagram рассказал глава региона Евгений Куйвашев.

"Одним из вопросов, поднятых сегодня на заседании регионального оперштаба, стало возвращение заведений общепита к работе без ограничений по времени. Существующие условия нам позволяют пойти на этот шаг. С 5 февраля мы планируем снять запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время - с 23.00 до 6.00. Но при условии строгого следования всем санитарным правилам. Знаю, как нелегко пришлось бизнесу", - заявил губернатор.

Помимо этого, 8 февраля планируется вывести студентов колледжей и техникумов с дистанционного обучения, а также вернуть детские сады к полной загрузке.

"На данный момент специалисты готовят необходимые изменения в указ о режиме повышенной готовности", - подытожил Евгений Куйвашев.