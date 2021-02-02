02 Февраля 2021
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Вакцина от коронавируса Спутник V, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2021) | Фото: пресс-служба Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи

Эффективность "Спутника V" на третьей фазе испытаний составила 91,6% - Lancet

Авторитетный медицинский рецензируемый журнал Lancet (тот самый, что публиковал данные о болезни Алексея Навального) вышел со статьей о промежуточных результатах третьей фазы испытаний вакцины "Спутник V" от коронавируса. Отдельные выдержки перевели в Российском фонде прямых инвестиций.

Так, журнал отмечает, что исследование контролировалось московским отделением голландской исследовательской организации Crocus Medical. Ее система контроля и мониторинга соответствует всем мировым стандартам.

По итогам исследования третьей фазы, введение двух доз вакцины показывает эффективность в 91,6%. В ходе исследования вакцину получили почти 15 тыс. добровольцев, еще почти 5 тыс. участников исследования получили плацебо. Эффективность вакцины рассчитывалась на основе доли участников с ПЦР-подтвержденным COVID-19, отмечает РБК.

Так, через три недели после введения первого компонента было подтверждено 16 случаев COVID-19 в группе, которой давали препарат и 62 случая в группе, принявшей плацебо.

Кроме того, исследователи отметили, что вакцина не вызвала серьезных осложнений и побочных эффектов.

При этом исследователи отмечают, что выявленные случаи коронавируса после вакцинации были с симптомами, так что следует продолжить исследования, чтобы понять эффективность при бессимптомном течении болезни и возможность ее передачи.

 

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Эффективность "Спутника V" на третьей фазе испытаний составила 91,6% - Lancet

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Теги: спутник v, третья фаза, lancet



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