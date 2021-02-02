Суд Якутска во второй раз одобрил принудительную госпитализацию Габышева

Якутский городской суд во второй раз удовлетворил иск республиканского психоневрологического диспансера о принудительном лечении шамана Александра Габышева.

Администрация диспансера утверждает, что Габышев "вновь начал делать громкие заявления в средствах массовой информации".

Защита обжалует решение в Верховном суде Якутии. Об этом сообщил "Интерфаксу" координатор правозащитной организации "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

Недавно шаман объявил новый поход на Москву. После этого Telegram-каналы сообщили, что к Габышеву нагрянули сотрудники правоохранительных органов. Они якобы взломали дверь и забрали шамана.

Медики Якутского республиканского психдиспансера принудительно госпитализировали Габышева, пояснив, что в середине декабря на приеме он заявил об отказе от лечения, а в январе не пришел в поликлинику.

Напомним, летом 2019 года шаман шел из Якутии в Москву, по его выражению, якобы "изгонять дьявола из президента". Габышева задержали 19 сентября на трассе "Байкал" в республике Бурятия и доставили в Якутск. По прибытии он был направлен в республиканскую психиатрическую больницу, позже его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Против шамана было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, а экспертиза признала его невменяемым. В начале июня 2020 года он был снова задержан и принудительно госпитализирован в психиатрическую больницу.