02 Февраля 2021
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Происшествия Свердловская область
полиция, полицейский (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге директор инвестиционной компании задержан с подозрительными грибами

В Екатеринбурге полиция изъяла из незаконного оборота галлюциногенные грибы.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, по подозрению был задержан местный житель, являющийся директором одной из инвестиционных компаний уральской столицы. Его "взяли" в ходе отработки оперативной информации в лесопарковой зоне в районе улицы Папанина.

При личном досмотре в присутствии понятых у директора были обнаружены и изъяты подозрительные грибы, которые могли содержать наркотическое вещество. Проведенная экспертиза это подтвердила. Как полагают полицейские, мужчина приобрел наркотик без цели сбыта для своего личного использования.

Возбуждено уголовное дело, теперь уральцу грозит до трех лет лишения свободы. До решения суда ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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В Екатеринбурге директор инвестиционной компании задержан с подозрительными грибами

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Теги: грибы, полиция, директор, Екатеринбург



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