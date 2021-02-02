В Нижневартовске сироты получили 56 квартир

В Нижневартовске в ушедшем году для сирот куплены 56 квартир с отделкой "под ключ". Жильё получили, в частности, Виктор и Анастасия Грачёвы – выпускники приёмной семьи Любови и Владимира Коротковых, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Виктор Грачев поступил в Уральский институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации на специальность "менеджер в сфере государственного и муниципального управления". Его сестра – Анастасия Грачева – планирует стать учителем информатики и математики. Она обучается на первом курсе в Уральском государственном педагогическом университете. По словам Виктора, первая сессия прошла успешно. Студенту удалось изучить такие дисциплины, как теория управления, микроэкономика, логика и другие. В зачётке первокурсника – одни пятерки.

"Недавно я гостил в Нижневартовске, приезжал на каникулы, - рассказал Виктор Грачёв. – Скучаю по родителям, хотя понимаю, что необходимо учиться. Мама и папа продолжают во всём поддерживать. Могу обратиться к ним за советом на любую тему".

Коротковы – многодетные родители. В их семье выросли пятеро кровных детей и два приёмных ребенка. Анастасия и Виктор прожили в семье 13 лет.

"У нас два самых старших сына, им уже за 30, - рассказывает Любовь Владимировна. – Близнецам Артёму и Антону по 21 году. Анне исполнилось 20 лет, Вите и Насте – по 19 лет. Когда нашим младшим было по пять лет, мы познакомились. Тогда в Нижневартовске действовала программа, которая позволяла брать воспитанников детского дома домой на выходные. Мы собрали необходимые документы и вместе с младшей Аней пошли в "Аистенок". Дочка сказала, что хочет сестрёнку, чтобы вместе с ней играть в куклы. Когда мы узнали, что у Насти есть брат Витя, не раздумывая, позвали в гости обоих детей. У меня у самой близнецы, их ни в коем случае нельзя разлучать. А потом на семейном совете решили, что Витя и Настя должны жить вместе с нами".

По словам Анастасии Грачевой, приёмные мама и папа по-настоящему смогли подготовить их к самостоятельной жизни. Особенно эти знания помогают сейчас – на первом курсе обучения в вузах. Брат полностью солидарен с мнением сестры.

"Нас научили основам финансовой грамотности, как правильно распределить свой бюджет, мы знаем, как навести порядок дома, ухаживать за вещами, - рассказывает Витя. – Мама научила нас готовить, я могу починить электрическую розетку, справлюсь с мелким ремонтом в быту. Это, конечно, заслуга папы. У нас дома есть традиции. Например, вечером мы собирались всей семьей, и каждый подробно рассказывал, как прошёл его день. Мы обменивались новостями, опытом, впечатлениями, радовались успехам и поддерживали друг друга в непростых ситуациях".

По мнению Любови Владимировны Коротковой, дети должны знать не только свои права, но и обязанности. Каждый может помочь в быту, выполнить посильные поручения родителей, позаботиться об уюте в доме. Ребенку важно чувствовать максимально уважительное отношение к его личности и понимать, какой вклад он может внести в любое семейное дело. Семья Коротковых заняла третье место в окружном конкурсе "Семья года Югры-2018" в номинации "Замещающая семья".

"Разлетелись наши птенцы из гнезда, - делится Любовь Владимировна, - мы с супругом очень скучаем и продолжаем гордиться достижениями наших ребят. Они выбрали важные, нужные профессии, успешно учатся и обязательно станут достойными гражданами нашего общества. Ждем, когда они вернутся в родной город Нижневартовск".