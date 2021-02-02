Вашингтон готов к переговорам о снятии санкций с "Северного потока-2" – Handelsblatt

Зашедшие в тупик переговоры между США и Германией по поводу газопровода "Северный поток-2" сдвинулись с мертвой точки. Впервые Штаты дали сигнал о готовности возобновить переговоры о снятии санкций с проекта прокладки газовой ветки из России в Германию по Балтийскому морю. Но сейчас американцы ждут, что немецкая сторона сделает им некое интересное предложение, пишет издание Handelsblatt.

"Немцы должны предложить пакетное решение, - сказал Handelsblatt один из официальных представителей США, участвовавший в переговорах. - В противном случае мы не сможем решить проблему "Северного потока-2".

Вашингтон, по мнению издания, хочет урегулировать конфликт, но при этом хочет и получить гарантии того, что Европа не продолжит наращивать зависимость от российского природного газа. Также США стремятся предотвратить отделение Украины от европейской газовой инфраструктуры, полагает газета.