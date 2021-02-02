02 Февраля 2021
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Политика За рубежом
Погрузка труб для строительства газопровода &quot;Северный поток — 2&quot; (2020) | Фото: gazprom.ru

Вашингтон готов к переговорам о снятии санкций с "Северного потока-2" – Handelsblatt

Зашедшие в тупик переговоры между США и Германией по поводу газопровода "Северный поток-2" сдвинулись с мертвой точки. Впервые Штаты дали сигнал о готовности возобновить переговоры о снятии санкций с проекта прокладки газовой ветки из России в Германию по Балтийскому морю. Но сейчас американцы ждут, что немецкая сторона сделает им некое интересное предложение, пишет издание Handelsblatt.
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"Немцы должны предложить пакетное решение, - сказал Handelsblatt один из официальных представителей США, участвовавший в переговорах. - В противном случае мы не сможем решить проблему "Северного потока-2".

Вашингтон, по мнению издания, хочет урегулировать конфликт, но при этом хочет и получить гарантии того, что Европа не продолжит наращивать зависимость от российского природного газа. Также США стремятся предотвратить отделение Украины от европейской газовой инфраструктуры, полагает газета.

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Вашингтон готов к переговорам о снятии санкций с "Северного потока-2" – Handelsblatt

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Теги: северный поток-2, вашингтон, переговоры



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