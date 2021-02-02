В Москве задержаны уже более 200 человек

Более 200 человек задержаны во вторник в Москве. Сегодня в здании Московского городского суда проходит выездное заседание Симоновского районного суда: рассматривается ходатайство ФСИН о замене Алексею Навальному условного лишения свободы на реальное.

Задержания проходят в основном у Мосгорсуда и у ближайшей к нему станции метро "Преображенская".

По данным ОВД-Инфо, всего у Мосгорсуда сегодня задержали около 10 журналистов. Общее число задержанных оценивается в 237.

Вечером 1 февраля ГУ МВД по Москве опубликовало уведомление о перекрытии улиц, прилегающих к суду.