02 Февраля 2021
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Происшествия В России Москва
ОМОН в центре Москвы во время суда по делу Алексея Навального 02.02.21. (2021) | Фото: Официальный Telegram-канал депутата Мосгордумы Михаила Тимонова / t.me/m_timonov

В Москве задержаны уже более 200 человек

Более 200 человек задержаны во вторник в Москве. Сегодня в здании Московского городского суда проходит выездное заседание Симоновского районного суда: рассматривается ходатайство ФСИН о замене Алексею Навальному условного лишения свободы на реальное.

Задержания проходят в основном у Мосгорсуда и у ближайшей к нему станции метро "Преображенская".

По данным ОВД-Инфо, всего у Мосгорсуда сегодня задержали около 10 журналистов. Общее число задержанных оценивается в 237.

Вечером 1 февраля ГУ МВД по Москве опубликовало уведомление о перекрытии улиц, прилегающих к суду.

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В Москве задержаны уже более 200 человек

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Теги: москва, задержания, алексей навальный, мосгорсуд



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