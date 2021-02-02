Суд снова отменил постановление ЗСО об изменении границ челябинского городского бора

Второй апелляционный суд во второй раз признал недействующем постановление ЗСО об изменении границ Челябинского городского бора для строительства хирургического корпуса детской областной больницы, передает корреспондент Накануне.RU.

Суд отменил решение суда первой инстанции и признал недействующим с момента принятия постановление ЗСО от 26 декабря 2019 г. об утверждении границ Челябинского городского бора и его охранной зоны.

"Суд оставил прежнее свое решение в силе. Апелляция признала незаконным изъятие участка под строительство детского хирургического корпуса. Также суд оставил без изменений свое решение и в другой его части: пойму реки Миасс и Монахи не присоединят. Решение ЗСО отменено полностью", - рассказал юрист Владимир Казанцев.

Напомним, 26 декабря 2019 г. депутаты ЗСО утвердили изменения границ Челябинского городского бора. Согласно поправкам, из состава памятника природы исключили участок площадью в 4,2 гектара под строительство детского хирургического корпуса. При этом, как отмечается, под застройку попадает земельный участок площадью не более 1,5 га для самого корпуса, коммуникаций и подъездных путей. В новом корпусе больницы планируют разместить всю детскую хирургию, а также онкогематологический центр и отделение трансплантации органов и костного мозга. Объект включили в федеральный проект "Развитие детского здравоохранения", на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 4,5 млрд руб.

Постановление ЗСО об изменении границ бора обжаловали в суде. В мае 2020 г. Челябинский областной суд отказал в удовлетворении иска общественников, но Второй апелляционный суд, рассмотрев апелляционную жалобу, отменил решение суда первой инстанции и признал постановление ЗСО об утверждении границ Челябинского городского бора и его охранной зоны недействующим со дня его принятия. В декабре 2020 г. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил решение второго апелляционного суда. Дело направили на повторное рассмотрение.

25 декабря 2020 г. министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области объявило открытый конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства нового хирургического корпуса детской областной больницы. Начальная цена контракта – 40 млн руб. Итоги будут подведены 3 февраля.

В декабре первый вице-губернатор Ирина Гехт сообщила, что новый хирургический корпус детской областной больницы должны построить до 31 декабря 2023 г., проектирование объявлено на участок рядом с детской областной больницей. Других площадок под строительство нового хирургического корпуса детской областной больницы власти региона не рассматривали.