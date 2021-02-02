02 Февраля 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
донор (2013) | Фото:

В Прикамье началась заготовка антиковидной плазмы для лечения больных COVID-19

Пермская краевая станция переливания крови начала заготовку антиковидной плазмы для лечения больных COVID-19. Первые дозы уже перелиты пациентам⁣, сообщили Накануне.RU в группе движения за развитие донорства крови и ее компонентов в Пермском крае.

Этот метод лечения подразумевает введение больному антител, которые помогают нейтрализовать вирус, присутствующий в организме. С этой целью применяют, например, плазму крови вакцинированного или переболевшего человека.⁣⁣⠀

По словам главврача краевой станции переливания крови Оксаны Самовольниковой, заготовку антиковидной плазмы начали с 27 января. Первые дозы передали в Березники - в краевую больницу имени Вагнера.

В Москве такой метод лечения применяют с весны прошлого года. Введенная иммунная плазма не только противодействует вирусу, но и координирует собственные защитные ресурсы организма. Этот метод эффективен при средней тяжести заболевания и не дает переходить болезни в тяжелую форму.

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В Прикамье началась заготовка антиковидной плазмы для лечения больных COVID-19

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Теги: антиковидная плазма, донор, коронавирус, лечение, антитела



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