В Прикамье началась заготовка антиковидной плазмы для лечения больных COVID-19

Пермская краевая станция переливания крови начала заготовку антиковидной плазмы для лечения больных COVID-19. Первые дозы уже перелиты пациентам⁣, сообщили Накануне.RU в группе движения за развитие донорства крови и ее компонентов в Пермском крае.

Этот метод лечения подразумевает введение больному антител, которые помогают нейтрализовать вирус, присутствующий в организме. С этой целью применяют, например, плазму крови вакцинированного или переболевшего человека.⁣⁣⠀

По словам главврача краевой станции переливания крови Оксаны Самовольниковой, заготовку антиковидной плазмы начали с 27 января. Первые дозы передали в Березники - в краевую больницу имени Вагнера.

В Москве такой метод лечения применяют с весны прошлого года. Введенная иммунная плазма не только противодействует вирусу, но и координирует собственные защитные ресурсы организма. Этот метод эффективен при средней тяжести заболевания и не дает переходить болезни в тяжелую форму.