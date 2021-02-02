Ни раций, ни формы: аутсорсинг тагильских "скорых" начался с проблем

Со вчерашнего дня автопарки "скорой помощи" Нижнего Тагила перешли в руки частника, благодаря чему новые автомобили Ford и Next были заменены на "ГАЗели" 2019 года выпуска. Но автотранспорт частной фирмы оказался не готов к выездам, бригады медиков остались без привычного средства связи. Об этом рассказала сотрудник "скорой помощи" Ирина Михалева подписчикам паблика "Тагил за перемены".

По ее словам, трудности начались еще до старта исполнения контракта. Когда сотрудники "скорой" вышли на смену 29-31 января, в их машинах уже отсутствовали рации. Их сняли для переустановки на "новые" автомобили "РТ-Социальная сфера", которые почему-то поступили без соответствующего оборудования.

"Вся связь бригад с диспетчерским отделом происходит по рации и это крайне необходимо: мы сообщаем о прибытии на вызов, уточняем адрес, если не открывают дверь, говорим о дальнейшей маршрутизации пациента, в случае нападения или необходимости вызова реанимационной бригады тоже "кричим" об этом по рации. Нам было рекомендовано пользоваться в эти дни собственными сотовыми телефонами. Все бы ничего, даже невзирая на материальные затраты при звонке на стационарные номера СМП. Есть же "03", которое бесплатно, но если учесть, что пациентам бывает трудно дозвониться, а тут еще 30 бригад пытается прорваться, о какой оперативности можно было говорить в те дни?" - сообщает Михалева.

Более того, даже после установки раций на "ГАЗели", связь с диспетчером постоянно прерывалась: были слышны помехи и треск, которые не давали бригадам качественно выполнять свою работу. Последние дни работы на иномарках омрачил и демонтаж дополнительных фонарей освещения салона, которые позволяли медикам заполнять медицинские документы прямо в машинах. Их также сняли для переустановки в "РТ-шный" транспорт, поскольку его нет в комплектации. Но и это не все проблемы.



"1 февраля уже попала в бригаду с новым водителем, который последние несколько лет работал на себя, а до этого был водителем маршрутного такси. Чувствуется его волнение, адрес вызова ищет, забивая его в программу 2ГИС в телефоне, а главное, работает в своей гражданской одежде. На вопрос, почему без формы, сказал, скоро выдадут, нет нужного размера и выдавать будет наша сестра-хозяйка почему-то, но с символикой РТ. По СанПиН мы не имеем право носить одежду за территорию станции, так как есть вероятность наличия на ней опасных биологических жидкостей пациентов: кровь, моча, рвотные массы. И если учесть обстановку с COVID-19 и немаленький процент больных ВИЧ-инфекцией и гепатитами, это не есть хорошо - стирать одежду дома. Могли бы выдать заранее", - рассказывает Михалева.

Городские и областные чиновники от медицины пока не прокомментировали ситуацию, Накануне.RU направило официальные запросы.

Напомним, "дочка" "Ростеха" - "РТ-Социальная сфера" стала единственным участником закупочных процедур в сфере аутсорсинга "скорых" в Нижнем Тагиле, Первоуральске и Каменске-Уральском, поэтому с компанией заключили соответствующие контракты общей стоимостью 1,34 млрд руб. Самый дорогой конкурс состоялся как раз в Нижнем Тагиле - 651,5 млн руб. Стоимость тагильского контракта эксперты называли российским антирекордом. Закупку пытались обжаловать, но УФАС не нашла каких-либо нарушений. Между тем, общественная организация "Родительское всероссийское сопротивление" заявила о возможных признаках мошенничества при заключении контрактов по аутсорсингу "скорых" у РТ "Социальная сфера". Активисты, изучив документацию, заподозрили хищения на 1 млрд руб. на уплате НДС.