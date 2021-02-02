СМИ: Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет без зрителей

Чемпионат мира по фигурному катанию в этом году пройдет без зрителей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Соревнование должно состояться 22-28 марта в Стокгольме. Международный союз конькобежцев в предолимпийский сезон не стал переносить сроки турнира и не стал отменять его, как в прошлом году.

Между тем, ранее был отменен Чемпионат Европы этого года по фигурному катанию, так что у многих спортсменов между национальными чемпионатами и первенством мира все равно получается значительная пауза. Уже на этой неделе в России стартует коммерческий Кубок Первого канала по фигурному катанию. Спортсмены и тренеры считают, что такое соревнование лучше, чем ничего – у участников турнира будет возможность заработать, а также выступить, чтобы не растерять форму и мотивацию в середине сезона.