02 Февраля 2021
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стадион, зрители, кресла, спортсооружение (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

СМИ: Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет без зрителей

Чемпионат мира по фигурному катанию в этом году пройдет без зрителей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Соревнование должно состояться 22-28 марта в Стокгольме. Международный союз конькобежцев в предолимпийский сезон не стал переносить сроки турнира и не стал отменять его, как в прошлом году.

Между тем, ранее был отменен Чемпионат Европы этого года по фигурному катанию, так что у многих спортсменов между национальными чемпионатами и первенством мира все равно получается значительная пауза. Уже на этой неделе в России стартует коммерческий Кубок Первого канала по фигурному катанию. Спортсмены и тренеры считают, что такое соревнование лучше, чем ничего – у участников турнира будет возможность заработать, а также выступить, чтобы не растерять форму и мотивацию в середине сезона.  

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СМИ: Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет без зрителей

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Теги: чемпионат мира, фигурное катание, зрители



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