Владимир Якушев оценил кооперацию уральских предприятий в индустриальном парке "Станкомаш"

Полномочный представитель президента Владимир Якушев во время своей первой рабочей поездки в Челябинск посетил индустриальный парк "Станкомаш" и областной инфекционный центр, передает корреспондент Накануне.RU.

Инфекционная больница в Малой Сосновке возведена за 74 дня. На строительство было выделено 1,9 млрд руб., ещё 550 млн направлено на оснащение медицинского учреждения. Владимир Якушев и губернатор Алексей Текслер осмотрели корпуса, пищеблок и лабораторию.

"Проект реализован в кратчайшие сроки. Подходы для таких объектов использовались совершенно правильные. Отдельный подъезд в каждый бокс — это очень важно, когда речь идёт о такой серьезной инфекции, с которой мы сегодня столкнулись. Очень важно, что отсечены все зоны, делается вся необходимая обработка. Я считаю, что достаточно приличное оснащение всем необходимым оборудованием, хорошая лаборатория, которая позволяет оказывать сегодня медицинскую помощь на достаточно высоком уровне", - отметил полпред после осмотра больницы.

В настоящий момент на площадке идет строительства еще трех корпусов. На эти цели в ноябре прошлого года из областного бюджета было выделено 589 млн руб. Благодаря этому в медицинском учреждение дополнительно будет развернуто 252 койки с кислородным обеспечением.

Губернатор Алексей Текслер рассказал, что в настоящий момент практически завершены работы по фундаменту, сдать объект планируется уже в апреле.

"Это 250 коек, в том числе реанимационные, и фактически более 700 коек у нас будет в новом инфекционном центре. С одной стороны мы готовимся противостоять ковиду в логике перевода ковидных баз в обычный профиль работы, это крайне важно, но также надо сказать, что это много инфекционная больница. Мы для области формируем большой инфекционный центр, который позволит нам закрыть старые малоэффективные инфекционки, и маршрутизировать туда пациентов. Учитывая, что все зоны отделены друг от друга, этот центр, если понадобится, будет оказывать медицинские услуги и по другим направлениям – терапия, хирургия, и здесь мы будем эффективно перенаправлять, маршрутизировать и управлять коечным фондом для любых задач, которые сегодня стоят перед здравоохранением региона", – отметил он.

По словам Владимира Якушева, для Челябинской области это востребованный объект, который будет работать на нужды региона.

"Строительство в таком формате, когда мы блоками строим медицинские учреждения, позволят их очень быстро ремонтировать, перестраивать, менять тяжелое оборудование. Поэтому такие технологии позволяют более оперативно модернизировать наши лечебные учреждения. Технологии, которые были применены, это как раз то будущее, куда мы должны двигаться при строительстве лечебных учреждений", - считает он.

В индустриальном парке "Станкомаш" Владимир Якушев осмотрел производство АО "Транснефть Нефтяные Насосы". Предприятие занимается производством насосного оборудования и комплектующих для обеспечения бесперебойного транспорта нефтепродуктов. Также полпред ознакомился с работой предприятия ООО "Современные кузнечные технологии", которое было открыто в декабре прошлого года. Здесь выпускают поковки валов для ротационного оборудования (насосы, электродвигатели, генераторы, турбины), крупные поковки из спецсталей для нужд нефтегазовой и нефтеперерабатывающей отраслей, а также поковки общемашиностроительного назначения.

По мнению полпреда, индустриальный парк "Станкомаш" – это положительный пример кооперации предприятий Уральского округа.

"Все очень хорошо удалось, новые технологии, импортозамещение. Это хороший положительный опыт. Волнует экономика, какие у нас на сегодняшний день есть точки роста, и здесь очень важна кооперация предприятий, находящихся в Уральском федеральном округе. Кооперация на этой площадке очень здорово представлена, потому что те производства, которые здесь сегодня функционируют в режиме кооперации, работают с площадками Свердловской и Тюменской областей, с нашими северными территориями, поэтому очень важно и интересно в целом понимать насколько сегодня кооперация развита в Уральском федеральном округе и где нам ещё нужно будет что-то посмотреть и усилить", - сообщил он.

Алексей Текслер напомнил, что "Станкомаш" одним из первых был зарегистрирован Минпромторгом РФ. Здесь работает 11 резидентов и есть договоренность о новых крупных резидентах.

"Это объекты импортозамещения, причем стратегические, которые действительно дают возможность нашей промышленности быть независимыми от важнейших деталей, которые раньше поставлялись для нефтегазового машиностроения из-за рубежа. И несмотря на то, что все резиденты пользуются льготами по налогу на имущество, по налогу на прибыль, тем не менее 2,5 млрд рублей налогов уже платится даже в льготном режиме за счёт масштабов, за счёт роста и это очень важно. Мы будем развивать эту площадку и реализовывать инвестиционный потенциал и других наших индустриальных парков", - отметил он.

Добавим, что сегодня вечером при полномочном представителе президента России в УрФО состоится подписание соглашения о взаимодействии между правительством Челябинской области и ПАО Фортум", направленного на реализацию мероприятий по улучшению экологической обстановки в регионе.