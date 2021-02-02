02 Февраля 2021
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Общество За рубежом
Джо Байден делает прививку от коронавируса. (2020) | Фото: CNN

После прививки вакцинами Pfizer и Moderna умерли более 330 человек

По состоянию на 22 января было зарегистрировано уже 329 смертей и 9,5 тыс. общих нежелательных явлений после прививки от коронавируса вакцинами Pfizer и Moderna. Об этом пишет Children's Health Defense со ссылкой на федеральную базу данных США Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). В самих США случились только 285 смертей, а 44 произошли в других странах. Но все они попадают в американскую базу.
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Как сообщало Накануне.RU, в США вакцинацию прошли уже более 26 млн человек. В то же время, согласно Управлению по контролю за продуктами и лекарствами, обе используемые вакцины, Pfizer и Moderna, все еще считаются экспериментальными, пока не будут полностью лицензированы. Пока что они просто получили разрешение на экстренное использование.

Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщает, что "все идет хорошо" и "уколы так же безопасны, как и предполагали исследования". Что касается умерших, то сообщается, что их средний возраст был 76 лет. Ранее такой же "аргумент" выдвигали в Европе - мол, умирают же старики, их не жалко. Но зачем их вообще тогда вакцинируют?

Издание приводит слова одного из критиков, что VAERS является "не более чем витриной и частью систематических усилий американских властей убедить/обмануть в безопасности вакцин". И полагает, что реальная часть побочных явлений значительно выше, так как VAERS - это пассивная система наблюдения, которая опирается на добровольно представленные отчеты отдельных специалистов.

Отмечается также, что в случае поствакцинальных осложнений у человека очень мало шансов на компенсацию ущерба своему здоровью, потому что он будет направлен в Программу компенсации ущерба от контрмер, а она за последнее десятилетие отклонила 90% подобных заявлений.

В России о случаях смерти после прививки еще не сообщалось, но вряд ли их можно было бы скрыть в случае таких же масштабов, как в США и Европе.

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После прививки вакцинами Pfizer и Moderna умерли более 330 человек

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Теги: коронавирус, прививка, вакцина, вакцинация, США, Pfizer,



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