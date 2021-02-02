02 Февраля 2021
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Политика В России
Владимир Путин, Борис Ельцин, Конституция РФ (2018) | Фото: cont.ws

Песков ответил на вопрос, считает ли Путин себя наследником Ельцина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, считает ли Владимир Путин себя продолжателем дела Бориса Ельцина, наследником его политических взглядов.

Представитель Кремля заявил, что Ельцин является частью "нашей общей истории, в известном плане все мы продолжатели той истории, которая у нас была, в том числе и президент Владимир Путин", передает РИА Новости.

1 февраля исполнилось 90 лет со дня рождения Ельцина, глава государства возложил цветы к могиле первого президента на Новодевичьем кладбище.

Путин заявил, что первый президент никогда не боялся брать ответственность за судьбу страны, а также, что "задним числом мы все умны, а когда события накатываются как снежный ком – другая ситуация".

Ранее советник Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему Ельцин выбрал именно Путина.

"Для него было важно несколько вещей, он видел в нем человека, который продолжит его либеральные и рыночные реформы. Для Бориса Николаевича было важно, чтобы это был человек другого поколения, нельзя было оставлять людей, которые много советского из себя взяли", - заявил Юмашев.

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Песков ответил на вопрос, считает ли Путин себя наследником Ельцина

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Теги: владимир путин, борис ельцин, дмитрий песков



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