В Перми Ростехнадзор выясняет обстоятельства падения стрелы башенного крана на строящийся дом

Ростехнадзор выясняет обстоятельства падения стрелы башенного крана на строящийся дом, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел в ночь на 1 февраля на ул. Гашкова. О нем сообщили пермяки в социальных сетях. По словам местных жителей, они услышали грохот со стороны стройки 20-этажного дома.

Выяснилось, что стрела крана упала на край дома, разломилась на две части, одна из которых задела балкон и частично повредила кирпичную кладку. Остальные конструктивные элементы здания не пострадали. На срок сдачи строящегося дома этот инцидент не повлияет.

Пострадавших в результате инцидента нет.