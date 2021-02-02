02 Февраля 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
(2004) |

В Перми Ростехнадзор выясняет обстоятельства падения стрелы башенного крана на строящийся дом

Ростехнадзор выясняет обстоятельства падения стрелы башенного крана на строящийся дом, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел в ночь на 1 февраля на ул. Гашкова. О нем сообщили пермяки в социальных сетях. По словам местных жителей, они услышали грохот со стороны стройки 20-этажного дома.

Выяснилось, что стрела крана упала на край дома, разломилась на две части, одна из которых задела балкон и частично повредила кирпичную кладку. Остальные конструктивные элементы здания не пострадали. На срок сдачи строящегося дома этот инцидент не повлияет.

Пострадавших в результате инцидента нет.

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В Перми Ростехнадзор выясняет обстоятельства падения стрелы башенного крана на строящийся дом

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Теги: башенный кран, строительный кран, падение стрелы



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