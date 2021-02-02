02 Февраля 2021
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Яндекс.Такси, Яндекс-Такси, машина (2018) | Фото: Накануне.RU

"Яндекс.Такси" купит call-центры и грузовой бизнес группы "Везет" за 178 млн долларов

Сервис "Яндекс.Такси" покупает call-центры и грузовой бизнес группы компаний "Везет". С помощью новых активов подразделение "Яндекса" собирается предложить своим клиентам экспресс-доставку посылок и грузов в регионах.

"В отличие от соглашения между "Яндекс.Такси" и "Везет", анонсированного в июле 2019 года, новая сделка подразумевает приобретение лишь части активов "Везет", действует в ограниченном количестве регионов и не распространяется на программное обеспечение", - говорится в пресс-релизе "Яндекса".

Сумма сделки составила $178 млн. Часть средств будет выплачена после интеграции во втором квартале 2021 года.

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"Яндекс.Такси" купит call-центры и грузовой бизнес группы "Везет" за 178 млн долларов

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Теги: яндекс.такси, группа везет, call-центр, грузоперевозки



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