02 Февраля 2021
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Экономика Челябинская область
Minetruck MT2200 (2021) | Фото: Пресс-служба РМК

АГК (входит в РМК) обновила парк подземной техники

Александринская горно-рудная компания (АО "АГК", Челябинская область, входит в Группу "Русская медная компания") расширила парк спецтехники рудника "Чебачий". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, на предприятие поступили шахтный самосвал EPIROC Minetruck MT2200 и буровая установка Sandvik DD311-40 для проходческих работ.

Самосвал Minetruck MT2200 относится к категории шарнирно-сочленённых, что позволяет ему быстро перемещать тяжёлые грузы в выработках малого и среднего сечения. Технику отличает повышенная грузоподъёмность в 22 тонны и способность работать на склонах с высокой скоростью. Такие параметры обеспечивают быструю и эффективную транспортировку горной массы от выработок к месту складирования. Кроме улучшенных технических характеристик новый самосвал оснащен камерой заднего вида, мощными компрессионными моторными тормозами, автоматическими блокировками и сигнальными огнями. Minetruck MT2200 также обладает рядом функций, которые обеспечивают безопасность оператора. У машины защищенная застекленная кабина с шумоизоляцией и системой контроля температуры и качества воздуха.

Minetruck MT2200(2021)|Фото: Пресс-служба РМК

Электрогидравлическая буровая установка Sandvik DD311-40 предназначена для быстрой и точной проходки горных выработок. Система управления обеспечивает высокую точность и производительность бурения, а компактное шасси придаёт манёвренность даже в небольших выработках. Для безопасности оператора установка оснащена надежной кабиной.

Сегодня парк подземной спецтехники рудника "Чебачье" насчитывает около трёх десятков различных машин: буровые установки, погрузочно-доставочные машины различной грузоподъемности, шахтные самосвалы, миксеры, подъёмники и др. Они задействованы в производственно-технологическом процессе по добыче руды буровзрывным способом и доставке к подземному пункту дробления.

Александринская горно-рудная компания специализируется на добыче и первичной переработке медных и медно-цинковых руд с производством медного и цинкового концентратов. Компания является одним из основных работодателей в Нагайбакском и Верхнеуральском районах Челябинской области.

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АГК (входит в РМК) обновила парк подземной техники

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Теги: АГК, РМК



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