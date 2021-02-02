В Екатеринбурге начнут застраивать парк имени Маяковского

В ЦПКиО имени Маяковского появятся постройки: здание веерного депо и музей, посвященный истории Свердловской железной дороги. Об этом рассказал на заседании комиссии по городскому хозяйству ЕГД заместитель начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Андрей Молоков. Как передает корреспондент Накануне.RU, в парке разместится несколько зданий.

"В концепции парка заложен данный объект. Посетители смогут посетить музей и увидеть, как развивалась железная дорога", - сказал чиновник.

Также на территории парковой зоны будет построен экспозиционный центр детской железной дороги. Будет создан учебный центр для детей от 11 до 17 лет. Форма здания будет похожа сверху на цифру 5.

Как рассказали представители Свердловской железной дороги, учебный центр разместят рядом с локомотивным депо. Он станет объектом дополнительного образования.

"Проект предусматривает строительство однопутного железнодорожного пути шириной колеи 750 мм от станции "Детская" до учебного центра и перекладку железнодорожных путей за учебным центром, ведущих к "старому вокзалу", который ныне является музеем железнодорожной техники", - гласит документация.

Представители Свердловской железной дороги запросили право разместить учебный центр в зоне Ц-2.

По словам депутата Владимира Крицкого, в данной зоне по регламенту нельзя размещать объект дополнительного образования. "Это не медицинский объект, не место для получения обязательного образования", - сказал депутат-застройщик.

По его словам, объект может разместиться лишь в зоне ЦС-2. "В СМИ фигурирует информация, что РЖД хочет в парке построить апартаменты для рабочих. Объясните, кто там разместится?" - спросил депутат Тимофей Жуков.

Заместитель начальника дороги по взаимодействию с органами власти СвЖД Алексей Гребенкин отметил, что в данных корпусах будут жить курсанты железнодорожного учебного заведения, а также иногородние сотрудники, работающие в системе РЖД.

Депутат Дмитрий Сергин опасается, что на территории парка могут построить жилые дома.

"Почему мы урезаем территорию парка для того, чтобы разрешить строить все, что угодно? По документам там смогут строить все, что угодно. Почему мы пытаемся залезть на особо охраняемую территорию общего пользования? Кто нам сможет потом уверенно сказать, что все это не просто красивый проект?" - предостерег народный избранник.

Однако представители местного руководства железной дороги ответили, что данная зона для постройки удобна в связи с инфраструктурой компании.

"Вы нам и обозначьте участок все равно. Нам данный участок удобен, исходя из нашей инфраструктуры и коммуникаций", - отметил заместитель начальника дороги по взаимодействию с органами власти СвЖД Алексей Гребенкин.

В итоге депутаты проголосовали за предложенное решение.